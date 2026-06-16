Guilherme Estrella disputou 15 partidas pelo CRB em 2026 - Divulgação / CRB

Guilherme Estrella disputou 15 partidas pelo CRB em 2026Divulgação / CRB

Publicado 16/06/2026 14:22





LEIA MAIS: Vasco encaminha mudança no cargo de CEO da SAF O meia Guilherme Estrella, de 21 anos, está de volta ao Vasco após o encerramento antecipado do seu empréstimo ao CRB. O jogador tinha vínculo com o clube alagoano até o fim de 2026, mas retorna ao Rio após perder espaço na equipe.

No entanto, o futuro do atleta segue indefinido. A tendência é que o Cruz-Maltino avalie novas possibilidades de emprestá-lo, com o objetivo de dar mais minutagem ao jovem, conforme o 'Lance!'.





LEIA MAIS: Pedrinho rebate declaração de presidente do Flamengo sobre SAF do Vasco: 'Fixação em dar pitaco' A diretoria deve alinhar os próximos passos do meia antes da reapresentação do elenco, na próxima segunda-feira (22).

Após se destacar na base, Estrella foi revelado pelo Gigante da Colina em 2024. Ele estava no CRB desde o fim de fevereiro e disputou 15 partidas pelo clube, com duas assistências. Entretanto, não foi relacionado para os últimos três jogos.