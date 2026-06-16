Andrés Goméz vive grande fase pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Andrés Goméz vive grande fase pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/06/2026 17:30 | Atualizado 16/06/2026 17:46

Rio - Convocado pela Colômbia, Andrés Gómez terá o futuro definido no Vasco após a Copa do Mundo de 2026. Um dos destaques do Cruz-Maltino desde o segundo semestre do ano passado, o jogador tem sido monitorado e pode receber propostas após a competição, segundo o canal "Fanático Vascaíno".

O Vasco vive a expectativa pela valorização do atacante com a participação na Copa do Mundo. Caso vá bem, a tendência é que receba propostas. O Vasco, por sua vez, conta com o jogador para a sequência da temporada, já que hoje é a principal referência técnica do time. Mas não descarta negociá-lo.

O Vasco deve movimentar o mercado de transferências após a Copa do Mundo e deve realizar mudanças no elenco. Nomes como o lateral-esquerdo Lucas Piton e os volantes Tchê Tchê e Hugo Moura estão entre as possíveis saídas na próxima janela, que abre no dia 20 de julho.

O Vasco contratou Andrés Gómez em agosto do ano passado, por empréstimo. No início deste ano, o Cruz-Maltino desembolsou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador colombiano para contratá-lo em definitivo.

Com as saídas de Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti no início deste ano, Andrés Gómez se tornou a principal referência técnica do Vasco. Em 2026, o atacante colombiano soma 29 jogos, quatro gols e três assistências. O jogador, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2031.