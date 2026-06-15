Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 15/06/2026 23:02

Rio - O Vaco terá mudança na posição de CEO da SAF. Carlos Amodeo deixará o cargo, e o Cruz-Maltino tem acordo com Fred Luz, que já passou por Flamengo e Corinthians.

Amodeo foi anunciado como CEO do Vasco em 8 de julho de 2024. Na época, chegou para substituir Lúcio Barbosa. Segundo o 'ge', ele tem contrato até o dia 9 de julho, mas deve ter a saída antecipada.

Fred Luz é um dos sócios da Alvarez & Marsal. Este é o escritório que cuida da recuperação judicial do Cruz-Maltino.

No Flamengo, Fred Luz chegou em 2013, inicialmente para ser o diretor de marketing do clube. No ano seguinte, assumiu o cargo de CEO e permaneceu até maio de 2018.