Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama
Vasco encaminha mudança no cargo de CEO da SAF
Carlos Amodeo está de saída; Cruz-Maltino tem acordo com Fred Luz
Vasco encaminha mudança no cargo de CEO da SAF
Carlos Amodeo está de saída; Cruz-Maltino tem acordo com Fred Luz
Pedrinho rebate declaração de presidente do Flamengo sobre SAF do Vasco: 'Fixação em dar pitaco'
Presidente do Vasco abordou negociações sobre futebol do clube
Hugo Moura recebe proposta de clube japonês e pode deixar o Vasco
Volante tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro deste ano
Jovens do Vasco mantém rotina de treino durante pausa para a Copa do Mundo
Quarteto está nos planos de Renato Gaúcho para a sequência da temporada
Vasco aguarda retorno de Jair depois da Copa e irá definir futuro do volante
Jogador, de 31 anos, não atua desde setembro
Escritório revela reuniões do Vasco com José Lamacchia em 2024 para vender a SAF
Campos Mello Advogados cobra cerca de R$ 740 mil em custas e honorários da 777
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.