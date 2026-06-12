José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram
Escritório revela reuniões do Vasco com José Lamacchia em 2024 para vender a SAF
Campos Mello Advogados cobra cerca de R$ 740 mil em custas e honorários da 777
Vasco aguarda retorno de Jair depois da Copa e irá definir futuro do volante
Jogador, de 31 anos, não atua desde setembro
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Vasco faz consulta por zagueiro de clube alemão
Arthur Chaves tem 25 anos e atua no Hoffenheim
Cuiabano faz balanço do primeiro semestre no Vasco: ‘Muita garra e suor’
Lateral-esquerdo ganhou espaço entre os titulares sob o comando de Renato Gaúcho
Vasco vive indefinição com volantes e busca reforço para a posição após a Copa
Trio tem contrato até o fim do ano e ainda não foram procurados para renovar
De volta ao Vasco, GB será novamente emprestado no segundo semestre
Atacante não conseguiu se firmar no Fortaleza e, agora, deve reforçar clube do exterior
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