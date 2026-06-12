José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução/Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2026 14:30

Rio - O escritório de advocacia Campos Mello Advogados entrou com uma ação na Justiça para cobrar cerca de R$ 740 mil em custas e honorários da 777 Carioca LLC, empresa utilizada pelo grupo norte-americano no controle da SAF do Vasco. Na ação, o escritório sustenta que prestou serviços jurídicos à empresa ao longo de 2024 e não recebeu os honorários.

Entre os serviços jurídicos prestados à empresa, houve reuniões e conferências entre março e maio de 2024 para tratar da potencial oferta do dono da Crefisa, José Roberto Lamacchia, para comprar a SAF do Vasco. Em um dos encontros, realizado no dia 10 de maio de 2024, Josh Wander, sócio da 777 Partners, esteve presente.

No dia 20 de maio de 2024, já com o Vasco no controle da SAF, houve uma nova reunião, novamente para tratar sobre a oferta do dono da Crefisa e buscar alternativas sobre a posição de Leila Pereira, esposa de José Lamacchia. A venda ficou perto de acontecer, mas não avançou justamente pelo possível conflito com a posição da presidente do Palmeiras.



Além da cobrança, os advogados pedem que a Justiça registre a existência da disputa judicial junto às ações da 777 na Vasco SAF. O escritório alega receio de que eventual transferência dos ativos dificulte a recuperação dos valores cobrados. Em nota, o Vasco afirmou que não comenta documentos produzidos por terceiros.

"Em atenção à manifestação que nos fora formulada, a respeito de documento interno da 777, o Vasco da Gama esclarece que não comenta, não possui gerência e não emite juízo de valor sobre faturas, relatórios técnicos ou prestação de serviços advocatícios contratados privadamente por terceiras empresas (no caso, a 777 Partners)", publicou o Vasco.