Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

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Rio - Contratado pelo Vasco em fevereiro, Cuiabano fez um balanço do primeiro semestre em publicação nas redes sociais. O lateral-esquerdo, que chegou por empréstimo do Nottingham Forest (ING) até dezembro, ganhou vaga na escalação principal sob o comando de Renato Gaúcho.

“Primeiro semestre concluído com muita garra e suor. Hora de ajustar, trabalhar mais e evoluir. Seguimos”, escreveu o defensor.
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Ao todo, Cuiabano fez um gol e deu quatro assistências em 14 jogos pelo Cruz-Maltino, sendo dez entre os titulares.

De férias em meio à pausa para a Copa do Mundo, os jogadores do Vasco vão voltar aos trabalhos no dia 22 de junho, no CT Moacyr Barbosa. O próximo compromisso será um mês depois, contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A publicação de Cuiabano