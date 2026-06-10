Cuiabano em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
“Primeiro semestre concluído com muita garra e suor. Hora de ajustar, trabalhar mais e evoluir. Seguimos”, escreveu o defensor.
Ao todo, Cuiabano fez um gol e deu quatro assistências em 14 jogos pelo Cruz-Maltino, sendo dez entre os titulares.
De férias em meio à pausa para a Copa do Mundo, os jogadores do Vasco vão voltar aos trabalhos no dia 22 de junho, no CT Moacyr Barbosa. O próximo compromisso será um mês depois, contra o Vitória, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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