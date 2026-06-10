Renato Gaúcho espera reforços para a continuação da temporadaMatheus Lima / Vasco
Vasco vive indefinição com volantes e busca reforço para a posição após a Copa
Trio tem contrato até o fim do ano e ainda não foram procurados para renovar
Cuiabano faz balanço do primeiro semestre no Vasco: ‘Muita garra e suor’
Lateral-esquerdo ganhou espaço entre os titulares sob o comando de Renato Gaúcho
Vasco vive indefinição com volantes e busca reforço para a posição após a Copa
Trio tem contrato até o fim do ano e ainda não foram procurados para renovar
De volta ao Vasco, GB será novamente emprestado no segundo semestre
Atacante não conseguiu se firmar no Fortaleza e, agora, deve reforçar clube do exterior
Vasco acerta a renovação de contrato do meio-campista JP
Novo vínculo já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF
Clube português rejeita proposta de R$ 24 milhões do Vasco por atacante nigeriano
Diretoria do Estrela da Amadora considerou a oferta insuficiente
Vasco recebe propostas de clubes da Série A por Marino Hinestroza
Atacante, de 23 anos, deverá seguir no clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.