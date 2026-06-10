Renato Gaúcho espera reforços para a continuação da temporada - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho espera reforços para a continuação da temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/06/2026 13:00

Rio - O Vasco deve priorizar a busca por um volante na janela de transferências após a Copa do Mundo de 2026, a partir de julho. Com a indefinição sobre o futuro de Hugo Moura, Tchê Tchê e Jair, o Cruz-Maltino deve voltar a carga no mercado para reforçar a posição, de acordo com o "ge".

Hugo Moura, Tchê Tchê e Jair têm contrato até o fim deste ano e ainda não foram procurados para renovar o contrato. Com isso, o trio pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de julho, quando abre a próxima janela de transferências. Há a possibilidade de saídas após a Copa do Mundo.

Nas últimas semanas, Tchê Tchê recebeu sondagens de dois clubes da Série A do Brasileirão. O volante, de 33 anos, ainda não atingiu o limite de jogos na competição, o que significa que ele ainda pode defender outro clube. O Vasco, por sua vez, vê uma possível saída como a chance de enxugar a folha.

Entre os três, Hugo Moura é quem tem mais respaldo com o técnico Renato Gaúcho. Além disso, o volante também tem identificação com o Vasco e não pensa em sair do Rio de Janeiro. Por fim, Jair sofreu com lesões nos últimos anos e perdeu espaço.

Recentemente, o Vasco renovou o contrato do volante JP até o fim de 2028. O movimento indica uma mudança no setor. Nos últimos meses, o jogador ganhou mais chances com o técnico Renato Gaúcho. Ao todo, soma nove jogos na temporada, sendo quatro como titular.