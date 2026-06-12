Jair está em fase final de recuperação Matheus Lima / Vasco

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Rio - O volante Jair, de 31 anos, está perto de retornar ao Vasco. O Cruz-Maltino aguarda a volta do jogador depois da Copa do Mundo e esse período será fundamental para o clube carioca avaliar a permanência do atleta. As informações são do "GE".
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Jair tem contrato até o fim do ano e a sua continuidade no clube não é garantida. Apesar do volante ser visto como um jogador de qualidade, ele pouco atuou desde que foi contratado por conta de problemas físicos.
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Jair chegou ao Vasco em 2023. No ano seguinte, o volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo em um clássico contra o Flamengo pelo Carioca em fevereiro. Ele acabou ficando nove meses sem jogar. Posteriormente, no ano passado em setembro, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), ruptura do ligamento colateral medial, lesões nos meniscos e lesão osteocondral do joelho direito.
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No total, desde que chegou ao Vasco, ele entrou em campo em 81 partidas, anotou seis gols marcados e deu uma assistência. 