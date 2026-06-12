Jair está em fase final de recuperação - Matheus Lima / Vasco

Jair está em fase final de recuperação Matheus Lima / Vasco

Publicado 12/06/2026 18:50

Rio - O volante Jair, de 31 anos, está perto de retornar ao Vasco. O Cruz-Maltino aguarda a volta do jogador depois da Copa do Mundo e esse período será fundamental para o clube carioca avaliar a permanência do atleta. As informações são do "GE".

Jair tem contrato até o fim do ano e a sua continuidade no clube não é garantida. Apesar do volante ser visto como um jogador de qualidade, ele pouco atuou desde que foi contratado por conta de problemas físicos.

Jair chegou ao Vasco em 2023. No ano seguinte, o volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo em um clássico contra o Flamengo pelo Carioca em fevereiro. Ele acabou ficando nove meses sem jogar. Posteriormente, no ano passado em setembro, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), ruptura do ligamento colateral medial, lesões nos meniscos e lesão osteocondral do joelho direito.

No total, desde que chegou ao Vasco, ele entrou em campo em 81 partidas, anotou seis gols marcados e deu uma assistência.