Ramon Rique subiu pro profissional - Dikran Sahagian / Vasco

Ramon Rique subiu pro profissionalDikran Sahagian / Vasco

Publicado 13/06/2026 19:00

Rio - Apesar do clima de Copa do Mundo, os jovens do Vasco aproveitaram a pausa no calendário do futebol brasileiro para manter o ritmo. Os jogadores Avellar, Bruno Lopes, Ramon Rique e Zuccarello reforçaram o time da categoria sub-20 para manter a forma.

O quarteto ajudará o Vasco nas competições sub-20 até a reapresentação do elenco principal, no próximo dia 22. Os jogadores estão nos planos da comissão técnica de Renato Gaúcho e já estavam recebendo oportunidades na Sul-Americana e Brasileirão.

Os jovens atuaram mais na Sul-Americana. No cronograma, o Vasco decidiu poupar os titulares e priorizou o Brasileirão. Até o momento, o clube avalia de forma positiva o desempenho dos jogadores, que devem receber mais chances no segundo semestre da temporada.

O Vasco se reapresenta no próximo dia 22, no CT Moacyr Barbosa, para se preparar para a sequência da temporada. O próximo compromisso será contra o Independiente Medellín, da Colômbia, fora de casa, no dia 27 de julho, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.