Ramon Rique subiu pro profissionalDikran Sahagian / Vasco
Jovens do Vasco mantém rotina de treino durante pausa para a Copa do Mundo
Quarteto está nos planos de Renato Gaúcho para a sequência da temporada
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