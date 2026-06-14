Nesta temporada, Hugo Moura disputou 21 partidas pelo Vasco, 14 como titularMatheus Lima / Vasco
Ele tem contrato com o Cruz-Maltino até dezembro deste ano. No entanto, ainda não foi procurado para negociar a extensão do vínculo.
Há esperança de que o meio-campista siga no Gigante da Colina, já que é identificado com o clube e está totalmente adaptado. A comissão técnica, que o vê como peça importante, também pode pesar a favor da permanência.
Hugo Moura chegou ao Vasco em abril de 2024. De lá para cá, fez quatro gols e deu sete assistências em 119 jogos. Nesta temporada, o volante atuou em 21 partidas, 14 como titular.
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