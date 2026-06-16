Hugo Moura deve deixar o Vasco - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura deve deixar o VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/06/2026 20:20

Rio - O volante Hugo Moura, de 28 anos, está mais perto de deixar o Vasco. De acordo com informações da "Itatiaia", o jogador encaminhou um acerto com um clube japonês. Ele tem vínculo com o clube carioca até o fim do ano e deverá ser liberado pelo Cruz-Maltino.

A oferta salarial agradou o jogador e o seu staff por conta de uma valorização, Renato Gaúcho gosta do volante, mas sua comissão também não vai criar empecilhos para a saída. A direção cruzmaltina entende que liberar o atleta agora pode causar uma boa economia no elenco.

Hugo Moura chegou ao Vasco em abril de 2024. No total, o volante entrou em campo em 117 jogos. Ele anotou quatro gols e deu sete assistências.

Revelado na base do Flamengo, o volante passou pelo Coritiba, emprestado e pelo Athletico-PR, também ainda pertencendo ao clube carioca. Em 2022 foi comprado pelo Furacão. Dois anos depois, acabou negociado com o Vasco.