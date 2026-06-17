João Neves fez o primeiro gol português na CopaDivulgação / Portugal
Destaque de Portugal, João Neves foca em buscar vitórias para 'pontos perdidos não fazerem falta'
Jogador, de 21 anos, fez o primeiro gol da seleção na Copa
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