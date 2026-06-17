João Neves fez o primeiro gol português na Copa - Divulgação / Portugal

João Neves fez o primeiro gol português na CopaDivulgação / Portugal

Publicado 17/06/2026 17:50

Estados Unidos - O meia João Neves, de 21 anos, foi o grande destaque de Portugal na estreia da Copa do Mundo. O jovem colocou a seleção lusitana na frente, mas não conseguiu impedir o tropeço da equipe que empatou por 1 a 1 contra a República Democrática do Congo. Ao avaliar a situação, o atleta reforçou a necessidade de buscar pontos nas próximas partidas.

"Estou muito feliz por ter marcado, é minha primeira Copa do Mundo, mas o mais importante é poder ajudar a equipe. Acho que fizemos um bom trabalho, mas saímos chateados pelo empate. Acho que tivemos intensidade, ritmo de jogo, mas vamos buscar melhorar para esses pontos perdidos não fazerem falta", disse João Neves.

Considerado um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, Portugal foi surpreendido na estreia da competição. Em Houston, os lusitanos saíram na frente logo no começo da partida, porém, a vitória fácil não veio. A República Democrática do Congo reagiu e buscou o empate por 1 a 1. O resultado foi histórico para os africanos, que fizeram um excelente jogo nesta quarta-feira (17).

A seleção europeia voltará a jogar na próxima terça-feira (23) contra o Uzbequistão, às 14h (de Brasília), em Houston, novamente. Já o Congo irá encarar a Colômbia, no mesmo dia, às 23h (de Brasília), em Zapopan, no México.