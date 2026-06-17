Parreira esteve presente em eventoRenan Areias / Arquivo O Dia
Carlos Alberto Parreira é internado no Rio
Ex-técnico da Seleção foi campeão do mundo em 1994
Técnico critica punição a jogador da África do Sul e cita lance de Messi
Hugo Broos não concordou com o cartão vermelho e o gancho de três partidas para Themba Zwane
Jogador da RD Congo nega plano especial para segurar CR7: 'Não é o mesmo de antes'
Por outro lado, destacou que o atacante é um dos maiores e pregou respeito
Virginia Fonseca cai no samba com torcedores brasileiros em chegada à Filadélfia
Influenciadora foi recebida por fãs nos Estados Unidos e mostrou animação antes do próximo jogo da Seleção Brasileira
Com Rebeca Andrade, Brasil conquista a prata por equipes no Pan de ginástica
País garantiu a classificação ao Mundial de Roterdã, que será disputado em outubro
Gana marca nos acréscimos do segundo tempo e vence Panamá em estreia na Copa
Yirenkyi fez o gol da vitória aos 49 minutos da etapa final
Mbappé recebe homenagem após se tornar o maior artilheiro da seleção francesa
Atacante soma 58 gols e superou Olivier Giroud
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