Parreira esteve presente em evento - Renan Areias / Arquivo O Dia

Parreira esteve presente em eventoRenan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 17/06/2026 11:39

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. Em nota divulgada nesta quarta-feira (17), a unidade confirmou a informação e destacou que não revelará detalhes do estado de saúde.

fotogaleria

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)", afirma o comunicado da unidade de saúde.

Em 2023, Parreira foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Depois, em maio de 2024, o ex-técnico revelou que estava curado e levava uma "vida normal". "Eu não fiquei hospitalizado, tive o problema e hoje estou recuperado, estou bem, me sentindo bem", disse, na ocasião. No entanto, ele retomou o tratamento contra a doença recentemente.

Parreira marcou seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo 1994 como técnico, além de ter participado da campanha do tri, em 1970, como preparador físico. Pelo Brasil, também venceu a Copa América 2004 e a Copa das Confederações 2005.

Também teve passagens por Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Internacional e Santos, além das seleções da África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.