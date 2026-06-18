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Jogaço no Texas, tropeço português e mais: veja o resumo do sétimo dia de Copa
A seleção de Portugal ficou empate com a RD Congo; já a Inglaterra levou a melhor sobre a Croácia em partida de seis gols
Estados Unidos - O sétimo dia da Copa do Mundo de 2026 teve uma grande surpresa. Portugal foi surpreendido pela RD Congo e ficou no empate em 1 a 1, em Houston. Também no Texas, mas em Arlington, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em um jogaço. Veja o resumo do dia acima:
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