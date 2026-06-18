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Jogaço no Texas, tropeço português e mais: veja o resumo do sétimo dia de Copa
Copa do Mundo

Jogaço no Texas, tropeço português e mais: veja o resumo do sétimo dia de Copa

A seleção de Portugal ficou empate com a RD Congo; já a Inglaterra levou a melhor sobre a Croácia em partida de seis gols

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O Dia
A quarta-feira (17) de Copa do Mundo começou na madrugada com a vitória da Áustria sobre a Jordânia por 3 a 1
Portugal foi surpreendido e ficou no 1 a 1 com a RD Congo
A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em um jogaço
Kane se isolou como o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas. São cinco. Esta lista da Fifa não inclui a disputa por penalidades.
Invadindo a madrugada de quinta-feira (18), a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 no Estádio Azteca.
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Estados Unidos - O sétimo dia da Copa do Mundo de 2026 teve uma grande surpresa. Portugal foi surpreendido pela RD Congo e ficou no empate em 1 a 1, em Houston. Também no Texas, mas em Arlington, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em um jogaço. Veja o resumo do dia acima:
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