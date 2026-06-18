Endrick em campo em treino da seleção brasileira Nelson Terme / CBF
Jornal espanhol compara situação de Endrick à de Ronaldo Fenômeno em 1994
Atacante, de 19 anos, vem sendo preterido
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