Endrick em campo em treino da seleção brasileira - Nelson Terme / CBF

Endrick em campo em treino da seleção brasileira Nelson Terme / CBF

Publicado 18/06/2026 15:32 | Atualizado 18/06/2026 15:51

Rio - Queridinho de boa parte dos torcedores brasileiros, o atacante Endrick, de 19 anos, não fez sua estreia contra Marrocos na Copa do Mundo e deverá começar no banco contra o Haiti. Apesar dos pedidos, Carlo Ancelotti prega cautela com o jovem centroavante. O jornal espanhol "AS" analisou a situação e a comparou com o que Ronaldo Fenômeno viveu em 1994.

"Aos poucos, seu caso está se tornando semelhante ao de Ronaldo Nazário na Copa do Mundo de 1994. Ele foi convocado de surpresa, assim como o jogador de Taguatinga, não jogou um minuto sequer e levantou a taça para o Brasil. Mas, ao contrário de Endrick, aquele time tinha Romário, Bebeto e Zé Carlos. Um feito muito maior. Seus concorrentes diretos são Matheus Cunha e Igor Thiago, ambos em ótima fase, assim como o jogador do Real Madrid, mas com mais tempo de jogo pela seleção brasileira", disse o diário.

Em 1994, Ronaldo Fenômeno acabou não entrando em campo em nenhuma partida daquela Copa. Porém, o Brasil acabou sendo campeão com Romário e Bebeto brilhando no ataque, algo que ainda não aconteceu com os nomes que vem sendo colocados na frente de Endrick neste ano.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.