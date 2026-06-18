Endrick em campo em treino da seleção brasileira Nelson Terme / CBF

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Rio - Queridinho de boa parte dos torcedores brasileiros, o atacante Endrick, de 19 anos, não fez sua estreia contra Marrocos na Copa do Mundo e deverá começar no banco contra o Haiti. Apesar dos pedidos, Carlo Ancelotti prega cautela com o jovem centroavante. O jornal espanhol "AS" analisou a situação e a comparou com o que Ronaldo Fenômeno viveu em 1994.
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"Aos poucos, seu caso está se tornando semelhante ao de Ronaldo Nazário na Copa do Mundo de 1994. Ele foi convocado de surpresa, assim como o jogador de Taguatinga, não jogou um minuto sequer e levantou a taça para o Brasil. Mas, ao contrário de Endrick, aquele time tinha Romário, Bebeto e Zé Carlos. Um feito muito maior. Seus concorrentes diretos são Matheus Cunha e Igor Thiago, ambos em ótima fase, assim como o jogador do Real Madrid, mas com mais tempo de jogo pela seleção brasileira", disse o diário.
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Em 1994, Ronaldo Fenômeno acabou não entrando em campo em nenhuma partida daquela Copa. Porém, o Brasil acabou sendo campeão com Romário e Bebeto brilhando no ataque, algo que ainda não aconteceu com os nomes que vem sendo colocados na frente de Endrick neste ano.
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Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.