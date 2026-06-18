Mbappé anotou dois gols na vitória da França sobre Senegal por 3 a 1 - Charly Triballeau / AFP

Mbappé anotou dois gols na vitória da França sobre Senegal por 3 a 1Charly Triballeau / AFP

Publicado 18/06/2026 14:32

são ex-companheiros de PSG e brigam agora para saber quem será o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. Em meio a essa disputa, o jornal francês 'L'Equipe' publicou uma história curiosa sobre um momento de tristeza do atacante francês.

Mbappé e Messi. Em meio a essa disputa, o jornal francês 'L'Equipe' publicou uma história curiosa sobre um momento de tristeza do atacante francês.

Mesmo com o vice-campeonato nos pênaltis para a Argentina na Copa de 2022, o camisa 10 da França guardou uma lembrança especial na coleção pessoal: a bola da partida autografada por Lionel Messi.



O motivo para Mbappé ter a bola de derrota na Copa



Autor de três gols naquela final, Mbappé fez questão de ficar com a bola da partida. E decidiu então transformá-la em uma peça ainda mais especial. O pedido pela assinatura de Messi foi bem fácil. Afinal, naquela época os dois jogavam juntos no PSG.



Desde então, a bola permanece guardada na residência de Mbappé, ao lado de outras recordações importantes acumuladas ao longo da carreira.



Briga para ser o maior artilheiro das Copas



Quase quatro anos depois, o francês e Messi voltam a ser protagonistas na Copa do Mundo, mesmo ainda na primeira rodada. O craque argentino chegou a 16 gols em seis edições do torneio, ao marcar três vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose.



Só que o astro francês pode ultrapassá-lo ainda em 2026. Afinal, marcou duas vezes no 3 a 1 sobre Senegal e chegou a 14 gols, empatado com o alemão Gerd Müller.

Ronaldo Fenômeno está atualmente em segundo lugar, com 15, enquanto Pelé tem 12 e caiu para o quinto lugar, ainda podendo ser ultrapassado pelo inglês Harry Kane, com 10.





