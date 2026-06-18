México - Um episódio digno de 'alerta de fofura' tomou conta da web após a vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão, por 3 a 1, na última quarta-feira (17). Após a seleção asiática sofrer um dos gols, um pequeno torcedor, com uma réplica da taça da Copa do Mundo em mãos, foi às lágrimas. Ao ver a cena, os colombianos ao seu redor cantaram o nome da seleção rival para consolá-lo.
Os gritos de 'Uzbequistão' pareceram acalmar o menino aos poucos, e foram suficientes para que o vídeo viralizasse nas redes sociais. O gesto foi recebido pelos internautas como um grande exemplo do 'clima de Copa', marcado pela relação amigável entre as torcidas da maioria das seleções.
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