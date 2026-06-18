Torcedores do Equador vestiram estátua de Rocky Balboa, na Filadélfia, e seleção perdeu o jogo - Reprodução de vídeo de rede social

Torcedores do Equador vestiram estátua de Rocky Balboa, na Filadélfia, e seleção perdeu o jogoReprodução de vídeo de rede social

Publicado 18/06/2026 12:03 | Atualizado 18/06/2026 12:04

vestir uma camisa de time na estátua de Rock Balboa dá azar. O Brasil joga contra o Haiti na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) na Filadélfia, pela Copa do Mundo , e a torcida está muito preocupada com uma 'maldição' conhecida na cidade. É famosa não apenas no futebol mas também em outros esportes pela história que

A tradição aponta que apenas torcedores de times da Filadélfia podem fazer esse ritual em festas na base da escadaria do Museu de Arte da Filadélfia. E quem não respeita costuma se dar mal.



A última vítima da 'maldição' foi o Equador. Antes da derrota por 1 a 0 para Costa do Marfim, torcedores equatorianos vestiram a estátua de Rocky Balboa com a camisa da seleção.



Diante a história, o Movimento Verde e Amarelo, responsável por organizar a festa da torcida pela seleção brasileira antes e durante os jogos, fez um apelo nas redes sociais.



"Atenção, torcedores. Está totalmente proibido colocar camisa do Brasil na estátua do Rocky em Philly! Vocês já estão sabendo da zica que dá e tem coisa que é melhor não arriscar, né? Estaremos lá, mas não vamos fazer parte dessa história de jeito nenhum. Bora colaborar. Recado dado, xô zica!", diz o comunicado.



Entenda a maldição da estátua de Rocky Balboa



A obra de arte de bronze foi criada e instalada inicialmente para as filmagens do filme Rocky III, em 1982. O local foi escolhido por causa da grande repercussão da icônica cena do personagem de Sylvester Stallone subindo os 72 degraus da escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, no primeiro filme da franquia.



O ator doou a estátua, que acabou removida em 1984 a pedido da direção do museu. Entretanto, diante de forte apelo popular e como parte da promoção do sexto filme, a prefeitura da cidade reinstalou a peçaem 2006.



Mas a maldição da estátua de Rocky Balboa começou mais recentemente e é famosa entre os torcedores da franquia da NFL Philadelphia Eagles. O primeiro time a sofrer foi o Minnesota Vikings, em 2018, quando perderam para os donos da casa. O mesmo aconteceu com o New England Patriots de Tom Brady no Super Bowl do mesmo ano.