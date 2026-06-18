Torcedores do Equador vestiram estátua de Rocky Balboa, na Filadélfia, e seleção perdeu o jogoReprodução de vídeo de rede social
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