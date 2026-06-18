Raphael Claus está em sua segunda Copa do Mundo - Ettore Chiereguini/Estadão Conteúdo

Raphael Claus está em sua segunda Copa do MundoEttore Chiereguini/Estadão Conteúdo

Publicado 18/06/2026 10:20 | Atualizado 18/06/2026 10:21

Danilo Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo (RJ) como os assistentes. A Fifa escalou Raphael Claus (SP) para apitar Espanha x Arábia Saudita, pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo . O trio de arbitragem será todo brasileiro, com

O árbitro, que já trabalhou na edição de 2022 no Catar, estreará em 2026. Ele era o único que faltava.

Os árbitros brasileiros na Copa do Mundo de 2026

Com prestígio, a arbitragem brasileira é a única com três representantes como árbitro principal. Além disso, Wilton Pereira Sampaio ficou responsável pela partida de abertura.



virou meme por causa das três expulsões (dois jogadores sul-africanos e um mexicano).

Na vitória do México por 2 a 0, pelo grupo A, ele(dois jogadores sul-africanos e um mexicano).

Já o estreante Ramon Abatti Abel ficou responsável pelo apito no empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito, em duelo do grupo G da Copa do Mundo.