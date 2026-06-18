Raphael Claus está em sua segunda Copa do MundoEttore Chiereguini/Estadão Conteúdo
Raphael Claus apitará Espanha x Arábia Saudita pela Copa do Mundo
Árbitro será o terceiro brasileiro a comandar uma partida na edição de 2026
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