Técnico da seleção brasileira, Carlo AncelottiNelson Terme / CBF

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A TV inglesa 'BBC Sport' fez um ranking de todas as seleções da Copa do Mundo, ordenadas pelos seus desempenhos na primeira rodada. Para isso, a emissora reuniu jornalistas que acompanharam todos os jogos de estreia no torneio.

O Brasil, que empatou com o Marrocos em 1 a 1 no último sábado (13), ficou na 9ª posição. "Um início instável nos fez questionar se aquele era o Brasil de outros tempos. Mas o experiente elenco soube reagir e se recusou a ser derrotado", destacou o texto.
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Já a equipe africana foi incluída na 8ª colocação, uma à frente do time de Carlo Ancelotti. "Parecia que atropelaria o Brasil nos primeiros 20 minutos. Depois, deu a impressão de que se contentou com o empate no segundo tempo. Ainda tinha mais a oferecer", argumentou a publicação.

A Seleção ainda ficou na frente de equipes consideradas favoritas ao título, como Espanha (12º) e Portugal (21º). Na avaliação dos jornalistas, a melhor estreia foi a da França, seguida da Inglaterra e Argentina.
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Confira o ranking completo

1 - França
2 - Inglaterra
3 - Argentina
4 - Alemanha
5 - Estados Unidos
6 - Noruega
7 - Colômbia
8 - Marrocos
9 - Brasil
10 - Suécia
11 - Austrália
12 - Espanha
13 - Países Baixos
14 - México
15 - Japão
16 - Escócia
17 - Cabo Verde
18 - Bélgica
19 - Egito
20 - Senegal
21 - Portugal
22 - Croácia
23 - República Democrática do Congo
24 - Suíça
25 - Nova Zelândia
26 - Irã
27 - Arábia Saudita
28 - Haiti
29 - Coreia do Sul
30 - Uruguai
31 - Turquia
32 - Áustria
33 - Costa do Marfim
34 - Gana
35 - Argélia
36 - Jordânia
37 - Bósnia-Herzegovina
38 - Canadá
39 - Iraque
40 - Equador
41 - República Tcheca
42 - Uzbequistão
43 - África do Sul
44 - Catar
45 - Paraguai
46 - Tunísia
47 - Panamá
48 - Curaçao