Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti - Nelson Terme / CBF

Técnico da seleção brasileira, Carlo AncelottiNelson Terme / CBF

Publicado 18/06/2026 09:03





O Brasil, A TV inglesa 'BBC Sport' fez um ranking de todas as seleções da Copa do Mundo, ordenadas pelos seus desempenhos na primeira rodada. Para isso, a emissora reuniu jornalistas que acompanharam todos os jogos de estreia no torneio.O Brasil, que empatou com o Marrocos em 1 a 1 no último sábado (13) , ficou na 9ª posição. "Um início instável nos fez questionar se aquele era o Brasil de outros tempos. Mas o experiente elenco soube reagir e se recusou a ser derrotado", destacou o texto.

Já a equipe africana foi incluída na 8ª colocação, uma à frente do time de Carlo Ancelotti. "Parecia que atropelaria o Brasil nos primeiros 20 minutos. Depois, deu a impressão de que se contentou com o empate no segundo tempo. Ainda tinha mais a oferecer", argumentou a publicação.



A Seleção ainda ficou na frente de equipes consideradas favoritas ao título, como Espanha (12º) e Portugal (21º). Na avaliação dos jornalistas, a melhor estreia foi a da França, seguida da Inglaterra e Argentina.

Confira o ranking completo

1 - França

2 - Inglaterra

3 - Argentina

4 - Alemanha

5 - Estados Unidos

6 - Noruega

7 - Colômbia

8 - Marrocos

9 - Brasil

10 - Suécia

11 - Austrália

12 - Espanha

13 - Países Baixos

14 - México

15 - Japão

16 - Escócia

17 - Cabo Verde

18 - Bélgica

19 - Egito

20 - Senegal

21 - Portugal

22 - Croácia

23 - República Democrática do Congo

24 - Suíça

25 - Nova Zelândia

26 - Irã

27 - Arábia Saudita

28 - Haiti

29 - Coreia do Sul

30 - Uruguai

31 - Turquia

32 - Áustria

33 - Costa do Marfim

34 - Gana

35 - Argélia

36 - Jordânia

37 - Bósnia-Herzegovina

38 - Canadá

39 - Iraque

40 - Equador

41 - República Tcheca

42 - Uzbequistão

43 - África do Sul

44 - Catar

45 - Paraguai

46 - Tunísia

47 - Panamá

48 - Curaçao