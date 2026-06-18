Neymar em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados UnidosRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/06/2026 12:11

Estados Unidos - A CBF informou nesta quinta-feira (18) que Neymar não viajará à Filadélfia, onde o Brasil terá o Haiti pela frente, nesta sexta (19), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Apesar de já treinar em campo , o meia-atacante ainda não tem condições de atuar.

A ideia é que o astro otimize a fase final do processo de recuperação de lesão na panturrilha direita, em Nova Jersey. Ele está fora de ação há mais de um mês.

A comissão técnica prefere adotar cautela para que o camisa 10 retorne nas melhores condições possíveis. Há expectativa de que Neymar esteja à disposição para enfrentar a Escócia, quarta-feira (24), às 19h, em Miami, no confronto que fecha a fase inicial do Mundial.

O comunicado da CBF:

"O atleta Neymar não viajará com a delegação para a Filadélfia. Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park."