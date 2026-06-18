Ancelotti deve promover poucas mudanças no Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Ancelotti deve promover poucas mudanças no BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/06/2026 14:17

Estados Unidos - Apesar da estreia bastante abaixo do esperado contra Marrocos, a seleção brasileira deve ter apenas duas mudanças para o segundo jogo da Copa do Mundo contra a equipe do Haiti, nesta sexta-feira (19). Durante a semana, Carlo Ancelotti testou várias mudanças, mas a tendência é que o italiano seja econômico nas mexidas.

Danilo, do Flamengo, deverá começar jogando na vaga de Ibañez, que teve um desempenho ruim na estreia e foi substituído no intervalo. A outra mudança deve ser no ataque. Matheus Cunha, do Manchester United, tem boas chances de ganhar a posição de Igor Thiago.

O Brasil deve ir para campo em busca da sua primeira vitória na Copa do Mundo com: Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Raphinha e Vini Jr.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.