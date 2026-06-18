Ancelotti deve promover poucas mudanças no BrasilRafael Ribeiro / CBF
Escalação do Brasil contra o Haiti deve ter só duas mudanças em relação ao time da estreia
Danilo, do Flamengo, deve voltar ao time titular
México vence a Coreia do Sul e garante vaga na próxima fase da Copa do Mundo
Seleção mexicana é a primeira classificada para o mata-mata
Técnico do Haiti projeta jogo contra o Brasil: 'Muitos adorariam estar no nosso lugar'
A seleção haitiana estreou com derrota na Copa de 2026 e busca pontuar diante da Amarelinha
Gabriel Magalhães relembra atitude de Marquinhos: 'Carinho aumentou ainda mais'
Capitão do PSG consolou o zagueiro, que perdeu o pênalti decisivo na final da Liga dos Campeões
Ancelotti exalta Endrick, mas avisa: 'Temos que esperar um pouco'
Técnico da seleção brasileira afirmou que ele é um 'talento extraordinário'
Canadá atropela o Catar e conquista vitória histórica na Copa do Mundo
Canadenses não tomaram conhecimento da seleção catari em Vancouver
Imagem forte: jogador do Canadá sofre lesão feia na partida contra o Catar
Lance aconteceu aos seis minutos do segundo tempo
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