Cristiano Ronaldo pouco produziu por Portugal diante da RD Congo - Filipe Amorim / AFP

Cristiano Ronaldo pouco produziu por Portugal diante da RD CongoFilipe Amorim / AFP

Publicado 18/06/2026 13:59

“É difícil deixar para trás. Especialmente quando sempre há mais uma marca para alcançar. Mais um torneio para disputar. Mil gols na carreira para atingir. E principalmente quando seus contemporâneos e antigos rivais ainda estão fazendo isso. Mas Cristiano Ronaldo não consegue mais”, escreveu o jornalista Nick Miller.“Ou pelo menos não consegue mais em um nível minimamente próximo do exigido por Portugal, uma equipe que, em teoria, está entre as favoritas para vencer a Copa do Mundo”, complementou.O atacante, que atuou por 90 minutos, pouco produziu: “Ele basicamente não fez nada. Nem era uma questão de estar fazendo as coisas mal, simplesmente não as fazia. Era um vazio, um ser teoricamente corpóreo, mas que poderia muito bem ser apenas um vulto, um espírito sem substância”.