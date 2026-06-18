Luana Piovani voltou a fazer piada com Neymar nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Luana Piovani voltou a fazer piada com Neymar nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 14:34 | Atualizado 18/06/2026 14:38

Rio - Luana Piovani, de 49 anos, voltou a fazer piada com Neymar Jr., jogador da Seleção, nas redes sociais. A atriz compartilhou nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira (18), um meme que ironizava as quedas do atleta durante as partidas de futebol.

Na publicação repostada pela artista, a mensagem brincava com a fama do camisa 10 da Seleção Brasileira. "Gente, aviso importante! Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV pra ele não cair", dizia.

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Em outra publicação, ela compartilhou o post de uma embalagem de medicamento analgésico para dores no corpo. "Abrindo o meu pacote de figurinha da Copa", escreveu um internauta. "Tirou o Neymar", brincou outra ao responder a postagem.



A provocação acontece pouco mais de um mês após Piovani criticar publicamente Neymar. Em maio, ela comentou a polêmica envolvendo o jogador e Robinho Jr., após o jovem afirmar ter recebido um tapa do jogador durante um treinamento no Santos. Na ocasião, Luana compartilhou um vídeo sobre o caso e disparou: "O cai cai vai se f*der tanto ainda, eu estou só no camarote assistindo".

As trocas de indiretas entre Luana Piovani e Neymar se tornaram frequentes nos últimos anos. Em outubro do ano passado, a apresentadora esclareceu a derrota em briga judicial com Neymar Jr., em entrevista ao podcast "Ambulatório da M.O.D.A".

"São dois processos. Eu perdi um. Injúria é xingar e eu xinguei de 15 nomes. O outro, da difamação, eu não perdi, eu ganhei. Eu não difamei ninguém. Isso não aconteceu porque não havia honra pra manchar, porque ela já havia sido manchada por ele mesmo. Eu me sinto vitoriosa, porque a Justiça foi feita", contou.

O processo começou em dezembro de 2024 após Luana Piovani criticar Neymar Jr. pelo apoio à PEC de privatização das praias e por declarações em que o chamou de "péssimo pai". Em fevereiro de 2025, a defesa da atriz recusou um acordo para que ela fizesse uma retratação pública em troca da desistência do processo e do pedido de indenização de R$ 50 mil.