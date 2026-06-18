Publicação curtida pela irmã de Cristiano Ronaldo - Reprodução / Instagram

Publicação curtida pela irmã de Cristiano RonaldoReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 14:56

A irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, curtiu uma publicação no Instagram que criticava o meia da seleção portuguesa, Bruno Fernandes, chamando-o de "pipoqueiro" e "Raphinha de Portugal", em referência ao atacante brasileiro que vem sofrendo críticas pelo seu desempenho.



"Esse aqui é o Raphinha de Portugal. Pipoca demais pela seleção", diz o texto. "Na hora que Portugal mais precisa de um líder, some do jogo e deixa a responsabilidade nas costas dos outros. Muito talento, muita mídia, mas cadê a decisão nos momentos grandes?", destaca a legenda.

O perfil que teve a publicação curtida chegou a fazer uma outra postagem para destacar a interação de Kátia. "A repercussão foi longe", brincou a página.



Portugal empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo, em uma atuação que gerou críticas e questionamentos, aumentando a pressão no time de Roberto Martínez. Cristiano Ronaldo encostou pouco na bola.

A equipe europeia volta a campo na próxima terça-feira (23), às 14h, para encarar o Uzbequistão, buscando uma recuperação no grupo K.