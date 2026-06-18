Jogadores da Inglaterra cantam junto com a torcida - Reprodução / X

Jogadores da Inglaterra cantam junto com a torcidaReprodução / X

Publicado 18/06/2026 15:15

Estados Unidos - Após vencer a Croácia por 4 a 2 , na última quarta-feira (17), a seleção da Inglaterra protagonizou um momento de forte conexão com a torcida. Enquanto aplaudiam os ingleses presentes nas arquibancadas, os jogadores se juntaram a eles no canto de 'Wonderwall', música do grupo 'Oasis'. Nas redes sociais, internautas usaram o episódio para fazer comparações com a seleção brasileira.

A música em questão é um símbolo da cultura britânica, assim como o grupo que a compôs. A banda 'Oasis' foi formada nos anos 1990, na cidade de Manchester, e sempre teve uma ligação forte com o futebol e principalmente com o Manchester City. Confira o vídeo dos jogadores cantando 'Wonderwall'.

Sonó WONDERWALL de @oasis al finalizar el partido entre Inglaterra vs Croacia hoy en la Copa Mundial 2026 #madferit pic.twitter.com/7j2DNTSdJC — Los Madferits (@LosMadferits) June 17, 2026

Em reação, usuários brasileiros elogiaram os ingleses pelo gesto, principalmente levando em conta o jejum de 60 anos da Inglaterra em Copas. Porém, confessaram sentir certa "inveja" por não enxergarem esse tipo de conexão entre a torcida e os jogadores do Brasil. As comparações geraram uma 'chuva' de críticas à Seleção. Veja as repercussões: