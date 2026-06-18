Danilo Santos, do Botafogo, finaliza contra Marrocos - Mauro Pimentel / AFP

Danilo Santos, do Botafogo, finaliza contra MarrocosMauro Pimentel / AFP

Publicado 18/06/2026 18:23 | Atualizado 18/06/2026 18:35

Rio - A rodada de abertura da Copa de 2026 acabou na quarta-feira (17), e os quatro grandes do Rio tiveram representantes em campo. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, juntos, emplacaram 12 jogadores entre os convocados para o Mundial. Saiba quais deles jogaram e como foram seus desempenhos nas partidas de estreia.

Flamengo

O Flamengo, com nove convocados, é o carioca com mais representantes nesta Copa do Mundo. Só o Brasil convocou quatro: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá.

Paquetá, o único titular dos quatro no , o único titular dos quatro no empate em 1 a 1 com Marrocos , no último sábado (13), atuou por 61 minutos. A atuação, porém, recebeu críticas. Torcedores e comentaristas apontaram muitos erros de passe, alguns inclusive no campo de defesa. O meia encerrou a partida com 79% de aproveitamento no quesito.

Danilo entrou no intervalo e atuou por 45 minutos. Ao invés de ocupar a posição de zagueiro, como no Flamengo, o defensor assumiu a lateral direita, função que cumpriu na maior parte da carreira. Sua participação no jogo foi elogiada pela segurança defensiva, com dois cortes dentro da área brasileira, uma interceptação e uma recuperação de bola.

Preso às funções defensivas, o lateral subiu poucas vezes ao ataque, mas não foi eficiente. Alex Sandro e Léo Pereira não entraram em campo na estreia do Brasil, contra Marrocos.

O lateral-direito Varela foi o único titular dos três e jogou durante os 90 minutos. Assim como no Flamengo, o defensor contribuiu muito ofensivamente, com dois passes decisivos, seis cruzamentos (três certos), três lançamentos (dois certos) e duas finalizações (nenhuma no alvo).

Porém, nenhuma dessas tentativas terminou em gol. Na defesa, Varela também foi bem, mas não o suficiente para evitar o empate.

De La Cruz entrou no segundo tempo e jogou 18 minutos. O meia foi acionado no lugar do volante Ugarte, em um momento de 'abafa' na busca pelo gol de empate, e conseguiu produzir bem ofensivamente. Foram quatro passes decisivos, duas finalizações (uma no gol), quatro cruzamentos (dois certos), três bolas longas bem-sucedidas (em quatro tentativas) e uma precisão de 96% nos passes.

O Flamengo também teve como representantes Gonzalo Plata, no Equador, e Jorge Carrascal, na Colômbia.

Plata foi titular e atuou durante os 90 minutos da estreia equatoriana, com foi titular e atuou durante os 90 minutos da estreia equatoriana, com derrota por 1 a 0 para Costa do Marfim , no último domingo (14). O atacante fez dupla com Enner Valencia, ex-Internacional, e teve atuação abaixo do esperado. Com apenas uma finalização na partida, já na metade do segundo tempo, ele contribuiu muito pouco para que sua seleção convertesse o domínio do jogo em gols.

O ponta demonstrou garra nas oito recuperações de bola e nos três desarmes, funções defensivas que muitas vezes cumpre no flamengo, mas perdeu a posse de bola em outras 15 oportunidades.



Carrascal foi o único rubro-negro que viu a seleção estrear com vitória. A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na quarta-feira (17). Ele, porém, não entrou em campo. foi o único rubro-negro que viu a seleção estrear com vitória. Ana quarta-feira (17). Ele, porém, não entrou em campo.

fotogaleria

Fluminense

O representante do Fluminense nesta Copa do Mundo é o atacante Canobbio, que entrou no intervalo do empate do Uruguai com a Arábia Saudita e atuou por 45 minutos.

Mais pela ponta direita, o atacante do Tricolor das Laranjeiras 'destravou' as jogadas ofensivas da seleção uruguaia no setor, principalmente quando alinhou a movimentação com as subidas de Varela e do meia Federico Valverde. Por outro lado, perdeu a posse de bola em sete oportunidades e finalizou apenas uma vez (nenhuma no alvo).

Canobbio, do Fluminense, em ação pelo Uruguai AFP

Vasco

Andrés Gomez, da Colômbia, como O Vasco emplacou, da Colômbia, como seu representante nesta Copa do Mundo . O atacante começou no banco e atuou por apenas oito minutos na vitória colombiana sobre o Uzbequistão.

Colocado em campo nos acréscimos do segundo tempo, no lugar de Luis Díaz, grande destaque da partida, o ponta não teve contribuições ofensivas relevantes e realizou apenas duas ações com a bola. Defensivamente, ganhou um duelo pelo chão.

Andrés Gomez, do Vasco, canta hino na estreia da Colômbia Reprodução / X

Botafogo

Danilo Santos é o único convocado do Botafogo nesta Copa do Mundo. No empate com Marrocos em 1 a 1, pela estreia da seleção brasileira no Mundial, o volante começou no banco e entrou aos 35 minutos do segundo tempo.

Durante o tempo em que ficou em campo, ele deu mais ritmo ao meio campo, visto que entrou no lugar do já cansado Bruno Guimarães. Porém, já nos acréscimos, Danilo teve uma chance perigosa dentro da área, após passe de Luiz Henrique, e desperdiçou finalizando em cima do goleiro.

Danilo Santos, do Botafogo, finaliza contra Marrocos Mauro Pimentel / AFP

*Matéria de João Vitor Cravo sob supervisão de João Alexandre Borges