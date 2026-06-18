Johan Manzambi fez dois gols em goleada da Suíça - Divulgação / Fifa

Johan Manzambi fez dois gols em goleada da SuíçaDivulgação / Fifa

Publicado 18/06/2026 17:57

Estados Unidos - Depois de deixar escapar a vitória na estreia para o Catar, a Suíça se recuperou e conseguiu seus primeiros três pontos na Copa do Mundo. O grande destaque da partida foi Johan Manzambi, de apenas 20 anos, que tem os pais originários de Angola e da República Democrática do Congo, e entrou no segundo tempo. Ele anotou dois gols e participou de mais um na goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia, em Los Angeles, e encaminhou sua classificação para a segunda fase do Mundial.

Bastante equilibrado, o Grupo B terá sua definição na próxima quarta-feira (24). A seleção da Bósnia volta a jogar contra o Catar, em Seattle, às 16h (de Brasília). Já a Suíça vai encarar o Canadá, no mesmo dia, às 16h (de Brasília), em Vancouver.

O primeiro tempo entre Suíça e Bósnia, em Los Angeles, foi de poucas emoções. As duas equipes brigaram bastante, mas faltou refinamento técnico. Os suíços tiveram mais a iniciativa e criaram a melhor oportunidade aos nove minutos. Ndoye recebeu com liberdade, invadiu a área e finalizou no pé da trave de Nikola Vasilj.

Depois da parada para a hidratação, a Bósnia voltou um pouco melhor e assustou um pouco. Porém, faltou mais capricho no último passe. A equipe dos Balcãs buscou bastante Dzeko, mas o centroavante não apareceu em boas condições de finalizar.

A Suíça começou o segundo tempo pressionando e criou uma grande oportunidade aos 10 minutos. Depois de levantamento, Dan Ndoye deu uma belíssima bicicleta e o goleiro Vasilj fez uma defesa fantástica. O lance acabou sendo anulado, porque o suíço estava impedido, mas o lance animou os torcedores.

Aos 17 minutos, novamente a Suíça teve uma nova chance. Em escanteio cobrado, Breel Embolo subiu e cabeceou, novamente Vasilj apareceu bem para salvar a seleção da Bósnia. Seis minutos depois, a Bósnia deu seu primeiro chute na direção do gol. Amar Dedic arrisco de fora da área e levou o goleiro Gregor Kobel apareceu bem.

Aos 28 minutos, a Suíça abriu o placar. Depois de bela jogada pela esquerda, Johan Manzambi, de apenas 20 anos, que havia acabado de entrar, finalizou e desta vez o goleiro Vasilj, apesar de ter tocado na bola, não conseguiu evitar que os suíços saíssem na frente do placar.

A situação ficou mais difícil para a Bósnia aos 30 minutos. Manzambi tocou para Vargas e Tarik Muharemovi deu carrinho por trás. O árbitro da partida João Pinheiro deu cartão vermelho para o defensor da seleção dos Balcãs. Aos 39 minutos, a bola chegou para Vargas depois de bela trama ofensiva, e o atacante fez o segundo gol para os suíços.

Porém, ainda havia tempo para mais. Grande destaque da partida, Manzambi apareceu de novo e anotou mais um gol para os suíços aos 45 minutos. Aos 48 minutos, Ermin Mahmi fez um belíssimo gol e diminuiu para a Bósnia. Porém, aos 51 minutos, em cobrança de pênalti, Granit Xhaka apareceu para dar números finais da partida.