Patrick Vieira, ídolo da seleção francesa - AFP

Patrick Vieira, ídolo da seleção francesa AFP

Publicado 18/06/2026 17:45

Campeão do mundo pela França em 1998, Patrick Vieira rasgou elogios a Michael Olise. Durante participação no 'ITV Football', canal de televisão do Reino Unido, o ídolo francês falou sobre o estilo de jogo do atacante e o comparou a grandes nomes da história da seleção nacional, como Michel Platini e Zinédine Zidane.



"Tivemos Michel Platini, tivemos Zinédine Zidane, agora temos Michael Olise. Ele será um futuro vencedor da Bola de Ouro", comentou o ex-jogador.



"Ele tem todos os atributos para brilhar no cenário internacional. Ele tem uma visão de jogo excelente, a maneira como se vira para encarar a jogada, e a qualidade do passe para Kylian Mbappé foi realmente excepcional. Ele é um camisa 10 determinado. Ele faz de tudo para colocar os atacantes nas melhores posições possíveis para marcar", completou.