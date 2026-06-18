Patrick Vieira, ídolo da seleção francesa AFP
"Tivemos Michel Platini, tivemos Zinédine Zidane, agora temos Michael Olise. Ele será um futuro vencedor da Bola de Ouro", comentou o ex-jogador.
"Ele tem todos os atributos para brilhar no cenário internacional. Ele tem uma visão de jogo excelente, a maneira como se vira para encarar a jogada, e a qualidade do passe para Kylian Mbappé foi realmente excepcional. Ele é um camisa 10 determinado. Ele faz de tudo para colocar os atacantes nas melhores posições possíveis para marcar", completou.
Na vitória por 3 a 1 sobre Senegal, na última terça-feira (16), Olise foi um dos destaques da seleção francesa. O atacante deu duas assistências para Kylian Mbappé balançar as redes e ainda foi eleito o melhor jogador da partida.
Com a vitória, a França ocupa a segunda colocação do Grupo I, atrás apenas da Noruega, que também venceu na rodada e leva vantagem no saldo de gols.
O próximo compromisso dos franceses será contra o Iraque na próxima segunda-feira (22). A partida será às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia
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