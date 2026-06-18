Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, prevê vitória dos brasileiros contra o Haiti - Érica Martin/Agência O DIA

Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, prevê vitória dos brasileiros contra o HaitiÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 18/06/2026 15:53 | Atualizado 18/06/2026 16:21

Confira no vídeo abaixo. No tanque onde vive, no AquaRio, a queridinha dos visitantes previu que o Brasil será o vencedor da partida. Rio - A tubarão Ritinha, considerada um "animal-oráculo" nesta Copa do Mundo, fez uma nova previsão sobre o resultado do segundo jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti , que acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30.. No tanque onde vive, no AquaRio, a queridinha dos visitantes previu que o Brasil será o vencedor da partida.

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A brincadeira aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (18) e reuniu visitantes ao redor da "casa" dela para acompanhar de perto a escolha. Na estreia da Seleção na competição, Ritinha também apostou na vitória do Brasil . No entanto, o resultado não foi exatamente o previsto, já que a equipe empatou com o Marrocos em 1 a 1.

Veja o momento que Ritinha prevê o resultado:

Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio 'prevê' vitória do Brasil contra o Haiti, no próximo jogo da Copa do Mundo. Confira!



Crédito: Érica Martin/Agência O Dia pic.twitter.com/nYRPKrUQQT — Jornal O Dia (@jornalodia) June 18, 2026

Além da brincadeira, o AquaRio lançou uma campanha especial para os torcedores. Brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogos do Brasil, visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar o benefício da meia-entrada.



Para a diretora de Marketing do espaço, Camila Martins, a tubarão Ritinha é a grande aposta para assumir o posto de oráculo oficial da Copa do Mundo. "Ela é a nossa aposta para ser o oráculo da Copa do Mundo. Na última previsão, ela acertou. Foi um jogo difícil, mas foi um bom resultado para o Brasil. E agora, contra o Haiti, pelo que estamos vendo, será uma partida complicada também, mas tudo indica que o Brasil vai vencer. Foi isso que ela mostrou para a gente", afirma.



Camila Martins explica que a brincadeira vai além de prever resultados e tem como objetivo conscientizar o público sobre a conservação dos tubarões. "A gente fala da Copa, mas também está falando sobre conservação e educação ambiental. Principalmente por se tratar de um tubarão-leopardo, uma espécie ameaçada de extinção. Nosso principal objetivo é transmitir essa mensagem sobre a importância da conservação dos animais", explica.



Galeria da Copa



Como parte da programação especial criada para celebrar a Copa do Mundo, foi inaugurada a Galeria da Copa no Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do complexo. O espaço reúne grandes nomes da história do futebol, como Pelé, Lionel Messi e Zico, e passa a contar também com uma nova estátua do Rei do Futebol.



Produzida em Londres, na Inglaterra, a peça foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado, que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com o acompanhamento e a aprovação de representantes ligados ao jogador e de membros da CBF, garantindo fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória de Pelé na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.



A estátua reproduz com precisão a altura do atleta, o número de sua chuteira e utiliza um uniforme confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo da época.