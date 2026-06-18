Marc Cucurella e Borja Iglesias, da Espanha, durante o treino Foto: Jordan Godfree
"Não tive nenhuma dúvida em escolher o Real Madrid. Acredito que foi um passo importante, um grande passo na minha carreira. Em um dia, dia e meio, já o tínhamos feito", disse Cucurella.
"Tudo ficou fechado muito rápido. Isso, para mim, foi muito importante, porque não era fácil estar disputando uma Copa do Mundo e ter que pensar em outras coisas ou não estar com o foco 100% voltado para a competição. Acho que eu não merecia isso, nem meus companheiros, nem a equipe", completou.
A seleção espanhola teve um rendimento abaixo do esperado no empate por 0 a 0 com Cabo Verde pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O que antes era visto como uma possível goleada acabou se transformando em um empate sem gols, já que os africanos conseguiram segurar a pressão espanhola.
Apesar do domínio da Espanha, a equipe não conseguiu furar a defesa adversária. Ao todo, os espanhóis finalizaram 27 vezes, sendo sete no gol, e terminaram a partida com 74% de posse de bola.
O próximo adversário da Espanha no Grupo H será a Arábia Saudita. O duelo será às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. No momento, as quatro seleções da chave somam um ponto, já que Arábia Saudita e Uruguai também empataram na primeira rodada.
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