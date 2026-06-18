Marc Cucurella e Borja Iglesias, da Espanha, durante o treino - Foto: Jordan Godfree

Marc Cucurella e Borja Iglesias, da Espanha, durante o treino Foto: Jordan Godfree

Publicado 18/06/2026 16:20

Estados Unidos - Recentemente, Cucurella surpreendeu ao ser anunciado como novo reforço do Real Madrid. O lateral da seleção espanhola comentou a transferência para o clube e destacou a importância de resolver seu futuro antes da estreia na Copa do Mundo para manter o foco na competição.



"Não tive nenhuma dúvida em escolher o Real Madrid. Acredito que foi um passo importante, um grande passo na minha carreira. Em um dia, dia e meio, já o tínhamos feito", disse Cucurella.

O lateral, de 27 anos, foi oficializado pelo clube de Madri na última segunda-feira (15) e assinou contrato até 30 de junho de 2032.



"Tudo ficou fechado muito rápido. Isso, para mim, foi muito importante, porque não era fácil estar disputando uma Copa do Mundo e ter que pensar em outras coisas ou não estar com o foco 100% voltado para a competição. Acho que eu não merecia isso, nem meus companheiros, nem a equipe", completou.