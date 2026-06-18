Quinten Timber em ação durante treino da seleção holandesa - Reprodução / X @OnsOranje

Quinten Timber em ação durante treino da seleção holandesaReprodução / X @OnsOranje

Publicado 18/06/2026 17:17

Estados Unidos - A Holanda informou que Quinten Timber não estará à disposição para enfrentar a Suécia, no próximo sábado (20). O meio-campista sofreu uma “leve concussão” nas atividades desta quinta-feira (18) e, assim, ficará fora da partida.



De acordo com a seleção, o jogador colidiu com um companheiro no treino e acabou levando a pior. A expectativa é que ele esteja apto para enfrentar a Tunísia, dia 25.



O duelo entre Holanda e Suécia será às 14h (de Brasília), em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Na estreia, a seleção de Ronald Koeman empatou por 2 a 2 com o Japão

O que disse a Holanda, em nota oficial:

“Quinten Timber perderá o jogo de sábado da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Suécia. O meio-campista sofreu uma leve concussão hoje, quinta-feira, 18 de junho, durante uma colisão no treino. Cuide-se!”