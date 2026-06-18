Andrés Gómez chegou ao Vasco em agosto de 2025 - Reprodução / Federação Colombiana de Futebol

Andrés Gómez chegou ao Vasco em agosto de 2025Reprodução / Federação Colombiana de Futebol

Publicado 18/06/2026 15:17

3 a 1 sobre o Uzbequistão, na madrugada desta quinta-feira (18), teve um significado especial para o Vasco. Ao entrar nos minutos finais da partida, o atacante Andrés Gómez se tornou o primeiro jogador do clube a atuar em uma Copa do Mundo desde Ricardo Rocha, que defendeu a seleção brasileira no Mundial de 1994.



O colombiano substituiu Luis Díaz nos acréscimos e disputou os instantes finais do confronto válido pelo Grupo K. Com a participação, ele encerrou um jejum de 32 anos sem que um atleta do Cruz-Maltino entrasse em campo na principal competição do futebol mundial.

Rio - A vitória da Colômbia porsobre o Uzbequistão, na madrugada desta quinta-feira (18), teve um significado especial para o Vasco. Ao entrar nos minutos finais da partida, o atacante Andrés Gómez se tornou o primeiro jogador do clube a atuar em uma Copa do Mundo desde Ricardo Rocha, que defendeu a seleção brasileira no Mundial de 1994.O colombiano substituiu Luis Díaz nos acréscimos e disputou os instantes finais do confronto válido pelo Grupo K. Com a participação, ele encerrou um jejum de 32 anos sem que um atleta do Cruz-Maltino entrasse em campo na principal competição do futebol mundial.

Após a conquista do tetra, o Vasco teve apenas goleiros representando o clube em Mundiais. Carlos Germano esteve na campanha do Brasil em 1998, enquanto Martín Silva integrou as delegações do Uruguai em 2014 e 2018, mas ambos permaneceram no banco de reservas.

O próximo compromisso da Colômbia será diante da RD do Congo, terça-feira (23), às 23h (de Brasília). Em caso de vitória, os colombianos podem assegurar vaga antecipada nos 16 avos de final.