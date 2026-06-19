Renato Gaúcho estava à frente do Vasco desde o início de março - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho estava à frente do Vasco desde o início de marçoMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/06/2026 09:12

Rio - Demitido na última quinta-feira (18) , Renato Gaúcho não tinha mais clima para seguir no Vasco . Os problemas começaram com o elenco, que se sentiu desvalorizado em meio aos vários pedidos públicos do técnico por reforços.

Uma das declarações que causou incômodo foi sobre jogadores colombianos e equatorianos, que teriam dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro, segundo o treinador. Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Johan Rojas ficaram insatisfeitos com a visão do técnico, de acordo com o site ‘ge’.

O grupo, que tem ótima relação com os quatro, também não gostou. A forma com que o comandante lidou com alguns problemas foi outro fator que colaborou para a saída, além do método de trabalho no dia a dia - considerado simples, muitas vezes com treinos genéricos e coletivos.

Agora, o Vasco corre contra o tempo para fechar com um novo técnico. Depois de um período de férias, devido à pausa para a Copa do Mundo, os atletas vão se reapresentar na segunda-feira (22), um mês antes do próximo compromisso, contra o Independiente Medellín, na Colômbia, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição, com 20 pontos.