Renato Gaúcho em ação durante jogo do Vasco, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/06/2026 19:54

encerrou sua terceira passagem pelo clube após 106 dias no cargo, publicou uma mensagem em tom afetuoso para agradecer à torcida, aos funcionários e à diretoria pela oportunidade. Rio - Um dia após ter sua saída de São Januário oficializada, o técnico Renato Gaúcho utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para se despedir do Vasco. O comandante, queapós 106 dias no cargo, publicou uma mensagem em tom afetuoso para agradecer à torcida, aos funcionários e à diretoria pela oportunidade.

A interrupção do trabalho ocorreu em comum acordo e não gerou custos de rescisão para nenhuma das partes.

"Foram meses intensos, de muita dedicação, trabalho e respeito pela instituição, pela torcida maravilhosa e por todos que fazem parte do dia a dia do Vasco. Muito obrigado ao presidente Pedrinho pela oportunidade de estar à frente desse clube gigante", escreveu o treinador.



Renato fez questão de blindar os atletas e elogiar o profissionalismo do grupo durante o período em que estiveram juntos.

"Obrigado a todos os jogadores pelo empenho nos treinos e jogos. O Vasco tem um grupo de homens e nosso relacionamento sempre foi muito bom. Obrigado especial a todos os funcionários que sempre me trataram com muito carinho e respeito e que se dedicam todos os dias pelo bem do clube. O futebol é assim mesmo. Vou seguir o meu caminho e o Vasco sempre terá um lugar especial no meu coração", concluiu.

Contratado em março deste ano, o técnico esteve à frente da equipe em 22 jogos, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas. No período, o Cruz-Maltino avançou aos playoffs da Copa Sul-Americana, mas encerrou a primeira parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

