Hernán Crespo, ex-técnico do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC
Vasco busca técnico estrangeiro e avalia contratação de Hernán Crespo
Livre no mercado, argentino recebeu sondagem, mas divide opiniões nos bastidores
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Saiba os bastidores da demissão de Renato Gaúcho no Vasco
Técnico deixou o comando do Cruz-Maltino na última quinta-feira (18)
Vasco anuncia a saída do técnico Renato Gaúcho
Em nota, o Cruz-Maltino informou que 'a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes'
Vasco avalia a demissão do técnico Renato Gaúcho
Portaluppi balança no cargo e pode não seguir no Cruz-Maltino
Renato Gaúcho entra em contato com Arthur para tentar trazer jogador para o Vasco
Jogador, de 29 anos, deixou o Grêmio recentemente
Andrés Gómez é o primeiro jogador do Vasco a atuar em uma Copa do Mundo desde 1994
Atacante colombiano saiu do banco na vitória sobre o Uzbequistão e encerrou um jejum que durava há 32 anos
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