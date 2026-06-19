Hernán Crespo, ex-técnico do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC

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Rio - O Vasco já está movimentando os bastidores para definir o substituto de Renato Gaúcho e tem como prioridade a contratação de um comandante estrangeiro. Segundo informações da 'ESPN', a diretoria do Cruz-Maltino avalia algumas opções no mercado e já realizou uma consulta inicial ao argentino Hernán Crespo por meio de um intermediário.
O ex-atacante de 50 anos está sem clube desde março de 2026, quando foi demitido do São Paulo. Apesar do contato preliminar, o nome de Crespo ainda não é consenso entre os dirigentes vascaínos e divide opiniões internamente. Enquanto isso, o treinador aguarda o avanço das conversas e uma eventual proposta oficial.
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Caso acerte com o clube carioca, este será o sétimo trabalho da carreira do técnico, que acumula passagens por Modena (Itália), Banfield e Defensa y Justicia (Argentina), Al Duhail (Qatar) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos).
A procura por uma nova comissão técnica teve início após a saída repentina de Renato Gaúcho, na última quinta-feira (18). Em sua terceira passagem pelo Vasco, ele somou nove vitórias, seis empates e sete derrotas.