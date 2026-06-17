Juan Sforza em campo pelo Talleres - Divulgação/ Talleres

Juan Sforza em campo pelo TalleresDivulgação/ Talleres

Publicado 17/06/2026 18:50

Rio - O Vasco deve ter o retorno de um velho conhecido depois da Copa do Mundo. O volante Juan Sforza, de 24 anos, será devolvido pelo Talleres, da Argentina. As informações foram dadas pelo jornalista argentino Nacho Castellano.

O jogador chegou em 2024 por cerca de R$ 25 milhões à época, mas teve dificuldades para se firmar desde o início. Posteriormente foi emprestado para o Juventude e neste ano para o Talleres.

Pelo clube argentino, Juan Sforza entrou em campo em 16 partidas e não fez gols ou deu assistências. O jogador tinha contrato com o Talleres até o fim do ano, mas será devolvido.

Pelo Vasco, o argentino entrou em campo em 44 partidas, fez um gol e deu uma assistência. O seu contrato com o Cruz-Maltino vai até o fim de 2028.