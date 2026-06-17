Juan Sforza em campo pelo TalleresDivulgação/ Talleres
Juan Sforza deverá ser devolvido por clube argentino ao Vasco
Jogador, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2028
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Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim do ano
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