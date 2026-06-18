Renato Gaúcho em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Renato Gaúcho pode não seguir no Vasco. O técnico balança no cargo, e a direção do Cruz-Maltino avalia demiti-lo. Existe um descontentamento de parte dos jogadores. As informações são do 'ge'.
O incômodo vem por causa de declarações de Renato nas últimas semanas sobre o elenco. Parte dos atletas não gostou da exposição nas críticas do treinador. Uma declaração sobre jogadores colombianos também não pegou bem.
Leia mais: Gómez é o primeiro atleta do Vasco a atuar em uma Copa desde 1994
Em abril, após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, o técnico deu uma declaração polêmica ao analisar os jogadores colombianos do Vasco
"Quando eu estava no Grêmio e me ofereciam jogadores colombianos e equatorianos, eu gosto deles, mas eu só dava o aval pra trazerem quando estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo".
Críticas se expandirem ao banco de reservas e à falta de opções no elenco também trouxeram incômodo, segundo o site. Renato Gaúcho é técnico do Cruz-Maltino desde o início de março.