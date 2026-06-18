Renato Gaúcho é o treinador do VascoMatheus Lima / Vasco
Renato Gaúcho entra em contato com Arthur para tentar trazer jogador para o Vasco
Jogador, de 29 anos, deixou o Grêmio recentemente
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Andrés Gómez é o primeiro jogador do Vasco a atuar em uma Copa do Mundo desde 1994
Atacante colombiano saiu do banco na vitória sobre o Uzbequistão e encerrou um jejum que durava há 32 anos
Juan Sforza deverá ser devolvido por clube argentino ao Vasco
Jogador, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2028
Volante do Vasco, Hugo Moura encaminha acerto com clube japonês
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim do ano
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Atacante colombiano foi convocado para disputar o Mundial
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