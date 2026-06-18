Renato Gaúcho é o treinador do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho é o treinador do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/06/2026 18:20

Rio - Além do Fluminense, o Vasco também tem interesse na contratação de Arthur, de 29 anos, que deixou o Grêmio recentemente. O Cruz-Maltino vê Renato Gaúcho como trunfo para contratar o atleta, que pertence à Juventus. As informações são da "Itatiaia".

Sob o comando de Renato Gaúcho, Arthur viveu o seu melhor momento na carreira em 2017. Ele foi peça fundamental na equipe do Grêmio, que conquistou o título da Libertadores naquele ano. O terceiro da história do clube gaúcho.

Arthur foi emprestado para o Grêmio, para sua segunda passagem no meio do ano passado. Depois do fim do contrato, não houve um acordo com a Juventus para uma renovação do vínculo.

Apesar do interesse, a situação é considerada bem complicada. O valor pedido pela Juventus e também o salário de Arthur é um obstáculo para a situação. A tendência é que o brasileiro retorne ao futebol europeu.