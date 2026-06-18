Renato GaúchoMatheus Lima/Vasco

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O Dia
Rio - Renato Gaúcho não é mais o técnico do Vasco. O Cruz-Maltino anunciou, na noite desta quinta-feira (18), a saída do de Portaluppi e informou que "a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes". 
"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras", diz a nota do Cruz-Maltino.
Portaluppi havia sido anunciado como técnico do Gigante da Colina no dia 3 de março e tinha vínculo até o fim de 2026. Na época, chegou para substituir Fernando Diniz. Antes do acerto, Bruno Lazaroni comandava a equipe interinamente.
Esta foi a terceira passagem do treinador pelo Vasco. No período, o time somou nove vitórias, seis empates e sete derrotas.