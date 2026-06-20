Presidente do Vasco, Pedrinho demitiu Renato Gaúcho e busca novo técnicoMatheus Lima/Vasco
Novo técnico do Vasco chegará sem garantia de reforços de peso
Diretoria do Cruz-Maltino conta com a venda da SAF para poder investir em contratações
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Renato Gaúcho se pronuncia após deixar o Vasco: 'Foram meses intensos'
Em postagem nas redes sociais, treinador agradeceu aos funcionários e exaltou o elenco cruz-maltino
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Livre no mercado, argentino recebeu sondagem, mas divide opiniões nos bastidores
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Em nota, o Cruz-Maltino informou que 'a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes'
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