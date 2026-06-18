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Publicado 18/06/2026 18:50

Rio - Um dos maiores ídolos da história da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, reforçou a importância da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo. Na opinião do Eterno Camisa 9, a equipe de Carlo Ancelotti precisa aplicar uma goleada para mostrar sua força.

"Acho que o Brasil vai ganhar para reabraçar a torcida e vai ganhar de 5 a 0. A gente precisa desse resultado e os jogadores precisam 'bater na mesa' e falarem: 'aqui é Brasil. É o jogo para isso'", disse em live no seu perfil no "TikTok".

O Brasil estreou contra o Marrocos e ficou no empate por 1 a 1. Mais que o resultado, o rendimento da Seleção preocupou bastante os torcedores e também a imprensa.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.