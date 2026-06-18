Victor Muñoz é reforço do LiverpoolDivulgação / Liverpool
We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance— Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026
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Victor Muñoz é reforço do LiverpoolDivulgação / Liverpool
We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance— Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026
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