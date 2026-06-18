Victor Muñoz é reforço do LiverpoolDivulgação / Liverpool

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O Liverpool anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do atacante Víctor Muñoz, de 22 anos. O jogador ganhou destaque no Osasuna e está com a seleção da Espanha na disputa da Copa do Mundo de 2026.
"O Liverpool FC chegou a um acordo para contratar Víctor Muñoz, do Osasuna, sujeito à aprovação do pedido de visto de trabalho e à liberação internacional".
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Os Reds informaram que o jogador completou exame médico na base da seleção espanhola, no Tennessee, e assinou um contrato de longo prazo. O clube, porém, não revelou o tempo do vínculo.
Já o Osasuna anunciou que chegou a um acordo com o Liverpool pela transferência do atacante por 40 milhões de euros (R$ 236,7 milhões), valor estipulado na cláusula de rescisão. O clube espanhol detinha 50% dos direitos do atleta.