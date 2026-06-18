Hugo Broos é o técnico da seleção da África do Sul - Yuri Cortez / AFP

Hugo Broos é o técnico da seleção da África do SulYuri Cortez / AFP

Publicado 18/06/2026 19:22

Estados Unidos - O técnico Hugo Broos criticou o estádio de Atlanta após o empate da África do Sul por 1 a 1 com a República Tcheca, nesta quinta-feira (18), pela segunda rodada do Grupo A. O comandante reclamou do ambiente da arena e comparou a experiência ao Estádio Azteca, que recebeu a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

"Para ser muito honesto, esse é um estádio fantástico, mas não é um estádio de futebol. Eu gosto de jogar em estádio aberto. Não sinto o ambiente no estádio quando comparo com o Azteca, esse sim é um estádio de futebol. Temos que lidar com isso. Esses estádios são fantásticos para o público, mas eu realmente gosto mais de estádios de futebol", disse o técnico da África do Sul.

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A equipe de Hugo Broos conquistou seu primeiro ponto na Copa do Mundo de 2026 após empatar com a República Tcheca. Na ocasião, os tchecos abriram o placar com Michal Sadílek, aos seis minutos da primeira etapa.

Já aos 37 minutos do segundo tempo, após um pênalti a favor da África do Sul, Teboho Mokoena converteu e garantiu o empate para os sul-africanos.

Agora, o próximo compromisso da África do Sul será na quarta-feira (24), contra a Coreia do Sul. O duelo será às 22h (de Brasília), no Estádio de Monterrey, no México.