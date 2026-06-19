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Primeiro classificado, goleada canadense e mais: veja o resumo do oitavo dia da Copa
A Fifa também anunciou, nesta quinta (18), que Raphael Claus apitará o jogo entre Espanha e Arábia Saudita
O primeiro classificado para a fase 16-avos da Copa do Mundo de 2026 foi conhecido nesta quinta-feira (18). A seleção mexicana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, garantiu a vaga antecipada para o mata-mata e ainda assegurou o primeiro lugar do Grupo A.
O dia ainda teve como grande destaque a goleada por 6 a 0 do Canadá sobre o Catar. Esta foi a primeira vitória da seleção masculina canadense principal em Copas do Mundo. Veja o resumo na galeria acima:
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