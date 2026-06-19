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Primeiro classificado, goleada canadense e mais: veja o resumo do oitavo dia da Copa
Copa do Mundo

Primeiro classificado, goleada canadense e mais: veja o resumo do oitavo dia da Copa

A Fifa também anunciou, nesta quinta (18), que Raphael Claus apitará o jogo entre Espanha e Arábia Saudita

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O México é o primeiro país classificado para o mata-mata da Copa de 2026. A seleção venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e ainda assegurou a liderança do Grupo A
Koné, do Canadá, sofreu uma lesão feia no jogo contra o Catar e precisou ser substituído. Ele deixou o campo acenando para a torcida, mas gerou preocupação de jogadores das suas seleções em campo
A seleção masculina principal do Canadá venceu um jogo de Copa do Mundo pela primeira vez. Nesta quinta-feira (18), goleou o Catar por 6 a 0
Manzambi brilhou na vitória da Suíça sobre a Bósnia por 4 a 1
Republica Tcheca e África do Sul empataram em 1 a 1
A Fifa anunciou que Raphael Claus apitará o jogo entre Espanha e Arábia Saudita
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O primeiro classificado para a fase 16-avos da Copa do Mundo de 2026 foi conhecido nesta quinta-feira (18). A seleção mexicana venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, garantiu a vaga antecipada para o mata-mata e ainda assegurou o primeiro lugar do Grupo A.
O dia ainda teve como grande destaque a goleada por 6 a 0 do Canadá sobre o Catar. Esta foi a primeira vitória da seleção masculina canadense principal em Copas do Mundo. Veja o resumo na galeria acima:
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