Vinicius Junior (D) e Bruno Guimarães celebram gol na estreia, contra MarrocosWillian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia
Onde assistir?
Como chega o Brasil
Carlo Ancelotti deve fazer mudanças na escalação. A tendência é de que Danilo ganhe a vaga de Ibañez e, Matheus Cunha, a de Igor Thiago. Neymar, que ainda se recupera de lesão na panturrilha direita, nem sequer viajou.
Como chega o Haiti
O técnico Sébastien Migné não pretende fazer alterações no time titular.
Ficha técnica
Data e hora: 19/06/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
Auxiliares: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
HAITI: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martin Expérience; Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedson; Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
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