Vinicius Junior (D) e Bruno Guimarães celebram gol na estreia, contra MarrocosWillian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo, o Brasil terá o Haiti pela frente nesta sexta-feira (19). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C - que também conta com Marrocos e Escócia.
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo 

Onde assistir?

A partida terá transmissão de Globo e SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e Globoplay, NSports e Disney+ (streaming).

Como chega o Brasil

A seleção brasileira vem de atuação irregular e empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia no Mundial. Agora, espera vencer para se aproximar de uma vaga no mata-mata do torneio.

Carlo Ancelotti deve fazer mudanças na escalação. A tendência é de que Danilo ganhe a vaga de Ibañez e, Matheus Cunha, a de Igor Thiago. Neymar, que ainda se recupera de lesão na panturrilha direita, nem sequer viajou.

Como chega o Haiti

Na estreia, os haitianos surpreenderam e fizeram bom jogo diante da Escócia, mas ainda assim acabaram derrotados por 1 a 0. A seleção precisa do triunfo para seguir atrás da classificação.

O técnico Sébastien Migné não pretende fazer alterações no time titular.

Ficha técnica

Brasil x Haiti

Data e hora: 19/06/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Alejandro José Hernández (ESP)
Auxiliares: José Enrique Naranjo Pérez (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

HAITI: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martin Expérience; Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedson; Pierrot e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
fotogaleria
Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, nos Estados Unidos
Vinicius Junior (D) e Bruno Guimarães celebram gol na estreia, contra Marrocos