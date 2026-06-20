Eloy Room foi o destaque do empate sem gols entre Curaçao e Equador - Charlotte Wilson / Getty Images via AFP

Eloy Room foi o destaque do empate sem gols entre Curaçao e EquadorCharlotte Wilson / Getty Images via AFP

Publicado 20/06/2026 22:55 | Atualizado 20/06/2026 23:06

Estados Unidos - Com o brilho de Eloy Room, Curaçao empatou por 0 a 0 com o Equador, neste sábado (20), em Kansas City, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O goleiro fez várias defesas, segurou a pressão adversária e foi o grande nome da partida. O resultado complicou a vida dos equatorianos na briga por uma vaga no mata-mata.

O jogo

O Equador teve ótima chance para abrir o placar logo nos primeiros minutos. Enner Valencia, que recebeu lançamento de Caicedo e ficou cara a cara, chutou quase da marca do pênalti e parou em milagre de Eloy Room. A resposta de Curaçao veio com Floranus, que bateu forte, para fora.



Desde então, os equatorianos apresentaram maior volume ofensivo. O goleiro adversário trabalhou em algumas finalizações de Yeboah, Plata e, de novo, Enner Valencia. Os curaçauenses tentaram assustar em transições rápidas, mas pouco produziram.

Na volta do intervalo, o Equador seguiu em cima. Eloy Room voou para pegar cabeçada de Plata. Curaçao levou perigo, mas Galíndez fez três defesas consecutivas e impediu o gol. Depois, Enner Valencia, Kevin Rodríguez e Pacho também pararam no arqueiro curaçauense.

Hincapié teve boa oportunidade em escanteio, mas errou a meta. Na sequência, Juninho Bacuna chutou firme, contou com desvio e viu Galíndez espalmar. Preciado carimbou o travessão. Apesar da pressão, os equatorianos não conseguiram tirar o zero do placar até o apito final.

Situação na tabela e próximas partidas

Com o empate, Curaçao segue na lanterna no Grupo E, mas somou seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo. O Equador está em terceiro, também com um. Quem lidera a chave é a Alemanha, classificada, com seis, seguida pela Costa do Marfim, que tem três. Agora, os curaçauenses viram a chave para encarar os marfinenses, quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), na Filadélfia. Já os equatorianos terão os alemães pela frente, nos mesmos dia e horário, em Nova Jersey.