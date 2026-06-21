Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia - Dante Fernandez / AFP

Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

Publicado 21/06/2026 21:30

Rio - O Uruguai decepcionou mais uma vez. Após empatar com a Arábia Saudita na estreia, a Celeste empatou com Cabo Verde por 2 a 2 , neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, e ficou em situação complicada na Copa do Mundo de 2026. O técnico Marcelo Bielsa lamentou a oscilação do time durante os 90 minutos.

"Quando defendemos bem, a partida nos permitiu fazer a diferença e marcar os gols (com Maxi Araújo e Canobbio). O determinante para o resultado foi que entregamos o protagonismo em algum momento. O conveniente seria manter a pressão sobre o adversário", disse o técnico Marcelo Bielsa após o jogo.

Favorito no jogo, o Uruguai controlou as ações desde o início, mas teve dificuldades para transformar o volume em chances claras. Após sair atrás no placar, a Celeste conseguiu a virada com Maxi Araújo e Canobbio, na reta final do primeiro tempo. Na etapa final, Cabo Verde arrancou o empate novamente após uma falha do goleiro Muslera, que saiu errado do gol.

Com o resultado, o Uruguai chegou a dois pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo H da Copa do Mundo. Na última rodada, a Celeste decide a classificação contra a Espanha, dia 26, às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México, enquanto os cabo-verdianos encaram a Arábia Saudita, no mesmo dia e horário, em Houston, nos Estados Unidos.