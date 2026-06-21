Beiranvand foi o principal personagem do empate com a BélgicaAFP
A defesa absurda de Beiranvand, goleiro do Irã, no chute de De Cuyper, da Bélgica.— Planeta do Futebol (@futebol_info) June 21, 2026
@CazeTVOficial pic.twitter.com/Z5LPtSTGvY
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Beiranvand foi o principal personagem do empate com a BélgicaAFP
A defesa absurda de Beiranvand, goleiro do Irã, no chute de De Cuyper, da Bélgica.— Planeta do Futebol (@futebol_info) June 21, 2026
@CazeTVOficial pic.twitter.com/Z5LPtSTGvY
Goleiro do Irã faz defesa mais difícil da Copa no empate com a Bélgica
Beiranvand foi destaque da partida
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