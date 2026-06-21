Beiranvand foi o principal personagem do empate com a BélgicaAFP

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Rio - O goleiro iraniano Beiranvand foi o grande destaque do empate sem gols entre Bélgica e Irã, neste domingo (21), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jogador, de 33 anos, se destacou com seis defesas, sendo que uma delas foi em uma finalização dentro da pequena área.
O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. De Bruyne fez grande jogada e tocou para De Cuyper, que chegou finalizando. O goleiro Beiranvand fez grande defesa à queima-roupa e ainda contou com a ajuda da defesa, que bloqueou o rebote antes de sua segunda defesa.
Na reta final do jogo, Beiranvand voltou a defender outro chute de De Cuyper. O lateral-esquerdo recebeu mais uma vez dentro da área e, desta vez, buscou o canto, mas o goleiro iraniano fez mais uma grande defesa para assegurar o empate sem gols em Los Angeles.
Com o resultado, o Irã soma dois pontos e lidera o Grupo G da Copa do Mundo. A seleção iraniana volta a campo no próximo dia 27, às 00h (de Brasília), contra o Egito, em Seattle, nos Estados Unidos, e pode alcançar uma classificação inédita para o mata-mata.