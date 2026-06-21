Bélgica jogou mal, empatou sem gols com o Irã e se complicou na Copa do Mundo - AFP

Bélgica jogou mal, empatou sem gols com o Irã e se complicou na Copa do MundoAFP

Publicado 21/06/2026 18:01

Rio - A Bélgica decepcionou mais uma vez na Copa do Mundo de 2026. Com mais uma atuação apagada, a seleção belga empatou sem gols com o Irã, neste domingo (21), em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G. O único gol do jogo foi marcado pelo iraniano Taremi no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Com o resultado, a Bélgica soma dois pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo G, atrás do Irã que tem a mesma pontuação. Na última rodada, os belgas enfrentam a Nova Zelândia, no dia 27, às 00h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá, para decidir a classificação. Já os iranianos, por sua vez, decidem a vaga contra o Egito, no mesmo dia e horário, em Seattle, nos Estados Unidos.

Favorita no confronto, a Bélgica teve muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa bem postada do Irã. A seleção belga, pressionada pelo empate com o Egito na estreia, teve mais de 80% de posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. Foram 11 finalizações, algumas com Lukaku, Trossard e De Bruyne, mas pouca eficiência. Quando acertou o alvo, Beiranvand defendeu.

Apesar da retranca, o Irã conseguiu gerar perigo nas poucas vezes que conseguiu chegar no ataque. Na primeira grande chance, o zagueiro Kanaani aproveitou sobra na área e finalizou para boa defesa de Courtois. Depois, aos 24 minutos, o centroavante Taremi fez belo gol após jogada ensaiada em cobrança de falta, mas o lance foi anulado por impedimento.

O panorama não mudou no segundo tempo. A Bélgica continuou com o controle da posse de bola, enquanto o Irã se defendeu com uma defesa bem armada. Mesmo assim, os iranianos criaram a primeira grande chance da etapa final com Taremi, que recebeu cruzamento na medida e finalizou de primeira, mas Courtois foi decisivo e fez grande defesa para salvar os belgas.

Apesar do controle da posse de bola, a Bélgica tinha transição lenta e, com isso, não encontrava espaços na defesa iraniana. Os belgas, no entanto, criaram a chance mais perigosa do jogo aos 13 minutos. De Bruyne fez um domínio espetacular na linha de fundo e encontrou De Cuyper na área. O lateral-esquerdo chegou finalizando, mas o goleiro Beiranvand fez grande defesa à queima-roupa.

O jogo ganhou um novo panorama a partir dos 21 minutos. O zagueiro Ngoy cometeu um erro técnico após tentar recuar a bola para Courtois e fez falta em Taremi, que iria avançar sem marcação até o gol. Por isso, o defensor recebeu cartão vermelho e deixou a Bélgica com um a menos. Com isso, o Irã passou a ter mais posse de bola.

Embora tenha ficado com mais posse de bola nos últimos 20 minutos, o Irã não conseguiu criar chances de perigo. Na melhor oportunidade, Ezatolahi roubou a bola de De Bruyne na intermediária e chutou de fora da área, mas Courtois defendeu em dois tempos. A Bélgica, por sua vez, não teve mais forças para dominar o adversário e cometeu muitos erros.