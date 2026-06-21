Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira - AFP

Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreiraAFP

Publicado 21/06/2026 20:20

Rio - Na véspera do confronto contra a Argentina, o técnico austríaco Ralf Rangnick foi sincero ao projetar o jogo. O treinador reconheceu o favoritismo da atual campeã mundial para a partida desta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos, além de exaltar Messi.

"A fortaleza (da Argentina) é que tem um dos melhores jogadores do mundo. O melhor jogador de todos os tempos. O elenco é muito bom. Isso significa que necessitamos ser fortes taticamente. Teremos que mostrar o melhor rendimento que já demonstramos", disse Ralf Rangnick.

Atual campeã mundial, a Argentina estreou com vitória sobre a Argélia por 3 a 0, com três gols de Messi. O craque argentino igualou o ex-jogador alemão Miroslav Klose com 16 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Messi disputa a Copa do Mundo pela sexta vez na carreira. Campeão em 2022 e finalista em 2014, o craque argentino de 38 anos busca se despedir da competição com mais um título. Em caso de vitória sobre a Áustria, que estreou com vitória sobre a Jordânia, os argentinos garantem vaga no mata-mata.